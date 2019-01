Appello per Peggy, è scomparsa dal 1 gennaio

Alassio. I proprietari la cercano ormai da una settimana, ma pare sia svanita nel nulla: Peggy, un esemplare di Springer, 15 anni è scomparsa da casa, nella frazione di Moglio ad Alassio, il 1 gennaio e di lei non si hanno più notizie.

Secondo quanto riferito si è smarrita nella piazza della frazione alassina, allontanandosi improvvisamente, per poi far perdere le proprie tracce. I proprietari hanno provato per giorni a cercarla, battendo anche le zone boschive circostanti, ma ancora nulla. Così ecco l’appello indirizzato a IVG.it nella speranza di ricevere notizie sull’animale.

Peggy è sorda e ammalata: come segni particolare ha un collarino rosso e i proprietari sono molto preoccupati per la sua sorte.

Chiunque l’abbia notata o abbia notizie può chiamare il numero: 0182 469424.