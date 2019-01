Appello dell’Enpa: “Salviamo Arturo, ha bisogno di cure”

Savona. Appello della Protezione Animali savonese per salvare Arturo, un cane siciliano con lunghe sofferenze alle spalle, di cui si stanno interessando volontari ed associazioni savonesi, cui si è unita l’Enpa.

Dicono i promotori: “Arturo, il nome glielo abbiamo dato noi ma chissà qual è il suo nome originario, è quel che resta di un cane incrocio di corso che dovrebbe pesare 60kg ma invece ne pesa 30 e ha circa 5 anni, anche se purtroppo ne dimostra molti di più da come lo hanno ridotto. È stato letteralmente buttato in un canile di Palermo come spazzatura… magari perché non capace a fare la guardia… o forse perché non era più ‘buono’ per la riproduzione, perché si sono accorti che non era puro ma era un ‘bastardo’. Abbiamo contattato una nostra volontaria di zona e lo abbiamo tirato fuori da lì e portato subito in clinica”.

“Ora stiamo aspettando i test leishmania – proseguono i volontari – ma secondo il veterinario è allo stadio iniziale perché non ha ancora intaccato gli organi… Dovrà quindi fare la cura e potrà guarire. Quasi sicuramente lui aveva una casa perché è buono ed ubbidiente e quando deve sporcare chiama per uscire”.

Il problema, come troppo spesso accade, sono i soldi: “Tra ricovero, analisi e cura ci vorranno 800/900 euro che purtroppo non abbiamo – spiegano gli animalisti – stiamo chiedere aiuto a tutti per poterlo salvare e ridare una dignità a questo tesoro. Tutte le spese verranno documentate con tanto di preventivi e fatture; finora abbiamo raccolto circa 600 euro di donazioni ed abbiamo saldato le prime spese per un totale di 303 euro. Per inviare aiuti, ecco il numero Postepay: 5333171018302790, c.f. TGNSNT73H48I480B. Grazie a nome di Arturo”.