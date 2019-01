Appalto movimentazione cassonetti, la minoranza loanese solleva alcune perplessità

Loano. “Potrebbe essere una buona notizia: l’appalto per la movimentazione ed esposizione dei cassonetti condominiali per l’anno 2019 (misteriosamente escluso dall’appalto iniziale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Loano) è stato aggiudicato alla Stirano Srl che succede al Centro di Solidarietà l’Ancora (che ha gestito il servizio per l’anno 2018). La buona notizia è che (forse) questa aggiudicazione potrebbe significare nuove assunzioni (poiché riteniamo impensabile che tale servizio aggiuntivo possa essere svolto dalla Società aggiudicatrice con il medesimo personale già impiegato nello svolgimento dell’appalto per la gestione dei rifiuti)”. Così la minoranza loanese, con un comunicato congiunto, commenta la notizia arrivata da Palazzo Doria.

“C’è un aspetto curioso che ci colpisce: con riferimento all’anno 2018 la Stirano Srl aveva partecipato alla gara con un offerta (iva esclusa) di € 151.824,39 (determina del 22/11/2017 repertorio 31). Con riferimento all’anno 2019 la Stirano Srl si aggiudica la gara (determina del 6/12/2018 rep. 20) proponendosi di svolgere il medesimo servizio ad un costo per la casse comunali di Euro 113.120,46 (ribasso del 25% circa)” proseguono dalla lista civica Loanoi e dalla lista del Pd Da sempre per Loano.

“Ci auguriamo che l’amministrazione vigili affinché il nuovo servizio venga svolto rispettando i criteri previsti dal capitolato (movimentazione ed esposizione all’esterno dei condomini) e garantisca nel contempo il regolare svolgimento dell’appalto principale. Perché a pensar male si fa peccato…” concludono dalla minoranza loanese.