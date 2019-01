Andrea Cisco è un nuovo giocatore dell’Albissola

Savona. L’ Albissola ha ingaggiato (dal Padova) l’attaccante esterno (classe ’98) Andrea Cisco.

Il neo giocatore di mister Bellucci, ha totalizato, in questa prima parte di stagione, sei presenze con il Padova, segnando (al 90°) la rete, al suo esordio in Serie B, che ha permesso ai patavini di rimontare (2-2) il Pescara.

Cisco, nella scorsa stagione ha vinto, sempre con la maglia del Padova, il campionato di Serie C, giocando quindici partite e realizzando due reti (doppietta sul terreno dell’Albinoleffe).

Cisco ha giocato in due occasioni (con tanto di rete messa a segno con la Triestina) in Coppa Italia, totalizzando due presenze nella Supercoppa di Serie C, vinta dal Padova.