Andora, incontro pubblico del Meetup: il punto su elezioni e proposte dei cittadini

Andora. Il Meetup “Andora in Movimento” invita tutti i simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle all’incontro pubblico che si terrà giovedì 24 gennaio alle ore 21 presso i locali sottostanti la Chiesa Cuore Immacolato di Maria ad Andora in piazza Santa Maria.

All’ordine del giorno una relazione su attività in Regione Liguria, le proposte dei cittadini andoresi su eventuali migliorie sul territorio e la preparazione in vista delle elezioni di maggio. “Poter essere attivi nel nostro Comune con la vostra voce in piena democrazia diretta è un opportunità grandiosa, in modo trasparente” affermano dal Meetup.

“Finalmente stiamo governando e le promesse fatte in campagna elettorale stanno diventando realtà – proseguono – Abbiamo appena approvato il Reddito di Cittadinanza che garantisce a chi vive sotto la soglia di povertà più formazione e offerte di lavoro; la Quota 100 che fa andare in pensione con 62 anni e 38 di contributi; il DDL Dignità e Manovra del Popolo che prevede meno tasse per le imprese, stop alle delocalizzazioni e precariato, snellimento burocrazia e stop pubblicità gioco d’azzardo; sono state tagliate le pensioni d’oro e finalmente le pensioni minime saranno portate a 780 euro così non staremo più a guardare anziani costretti a rinunciare a curarsi con pensioni sociali ridicole che tolgono dignità alle persone; è stata approvata la legge spazzacorrotti che prevede la sospensione della prescrizione, daspo a vita per condanne superiori ai due anni, utilizzo agente sotto copertura e tanto altro su cui si sta lavorando. Abbiamo un Governo che pensa per la prima volta ai cittadini e ora è arrivato il momento di unirci tutti insieme se vogliamo davvero un cambiamento”.