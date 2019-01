Andora. Una riqualificazione da 700mila euro rinnoverà e renderà più sicura via San Lazzaro, strada ad alta percorrenza e di collegamento con il centro dove, in corrispondenza con via Europa Unita, sorgerà anche un’artistica rotatoria caratterizzata da una scultura rappresentativa dei luoghi simbolo di Andora.

L’importante opera pubblica, voluta dall’amministrazione Demichelis, è stata affidata nei giorni scorsi e prevede la completa asfaltatura, la manutenzione delle condotte dell’acquedotto e dei sotto servizi delle acque bianche, la posa di sei attraversamenti pedonali rialzati antirumore e la realizzazione di una rotatoria del raggio di 13 metri che andrà a sostituire il semaforo. Sarà rinnovata la condotta dell’acquedotto, nel tratto che va dal ponte della ferrovia all’incrocio con via Rattalino. Questa è solo il primo lotto di lavori che prevede anche la predisposizione per l’installazione di nuovi punti luce. Con un secondo lotto, saranno rifatti anche i marciapiedi.

La realizzazione della rotatoria, oltre che agevolare il traffico e rimuovere il semaforo, avrà anche un piacevole impatto visivo, grazie a una scultura circolare in ferro il cui profilo rappresenterà alcuni luoghi caratteristici di Andora. Un anello di acciaio Corten, dal tipico effetto ruggine, rappresenterà lo skyline di Andora e della vallata fra Rollo e Borgata Castello, attraverso i profili traforati di borghi, della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo, della Torre e del Faro. I pannelli saranno retroilluminati e di notte creeranno un effetto particolarmente suggestivo.

“E’ una importante opera di riqualificazione che i cittadini attendono da molti anni. Renderà più sicura e silenziosa la percorrenza della strada, risolverà le problematiche dei sotto servizi più logori e quelle legate alla rumorosità dei dossi che infastidiscono non poco i residenti – ha spiegato il Sindaco Mauro Demichelis annunciando l’avvio dell’opera – Abbiamo voluto che fosse anche un tributo alla nostra bella Andora. La moderna rotatoria darà il benvenuto ai turisti presentando simbolicamente i profili dei luoghi simbolo come le borgate, il mare, il Castello, la Chiesa dei SS Giacomo e Filippo e il nostro faro. Un intervento che si inserisce nel piano degli asfalti che toccherà tutte le zone di Andora e va ad aggiungersi alle riqualificazioni già attuate in varie zone, fra cui Via Clavesana e Molino Nuovo, dove partirà anche il secondo lotto di posa della nuova pavimentazione”.

I lavori per via San Lazzaro, sono stati affidati nei giorni scorsi alla ditta Impre C di Imperia che ha già avviato il cantiere. E’ già iniziata la pulizia un’area di proprietà comunale attigua all’incrocio che prevede la demolizione di una serra dismessa di proprietà pubblica, il rimodellamento dell’area, lo sfalcio delle aree verdi abbandonate e il successivo riposizionamento della recinzione e il rifacimento dei marciapiedi. I sotto servizi dell’acquedotto presenti nell’area della nuova rotonda verranno sostituiti con nuove condotte corrugati. Inoltre, verranno aggiunte nuove caditoie per le acque meteoriche e verrà interrato il cavidotto Telecom che attualmente attraversa Via Europa Unita su pali. Sarà anche realizzata la predisposizione per l’installazione di nuovi pali della luce lungo tutta la via.

Durante lo svolgimento dei lavori, la Polizia Locale predisporrà una viabilità alternativa al fine di limitare il più possibile i disagi per gli automobilisti, in particolare per quelli in entrata e in uscita dallo svincolo autostradale.