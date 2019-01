Torino. C’è anche un po’ di Liguria oggi a Torino per manifestare a favore della Tav. Nella città della Mole, infatti, si sono recati il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano.

L’appuntamento era fissato per le ore 10 in piazza Castello. I manifestanti sono arrivati alla spicciolata, indossando sciarpe e indumenti arancioni, per dare vita a un flash mobile a sostegno della Torino-Lione. Una manifestazione che il comitato organizzatore “Sì, Torino va avanti” ha promosso come “apartitica” e “non contro il governo”, ma che vede comunque l’adesione di diverse forze politiche (tra cui Pd, Forza Italia e Lega) e di molti amministratori comunali di tutta Italia.

Tra questi, come detto, il sindaco di Vado Ligure: “Il nostro – spiega Giuliano in piazza – è un si alle infrastrutture che devono essere completate in tempi rapidi. Lo sviluppo non aspetta e abbiamo bisogno di dare forza ai nostri progetti che riguardano la portualità”.

Tra i partecipanti di spicco, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Se oltre cento anni fa non fosse stata costruita la grande diga del porto di Genova, ora le grandi navi non sarebbero da noi e migliaia di persone non ci lavorerebbero – spiega – È solo un esempio del perché oggi siamo a Torino: per difendere le grandi opere e un progetto di Paese che guarda al futuro”.

Si tratta della seconda manifestazione organizzata a Torino dai “Sì Tav” dopo quella dello scorso 10 novembre a cui parteciparono 40 mila persone. In ballo ci sono 800 posti di lavoro già in essere e 6000 possibili assunzioni.