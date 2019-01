Amministrative 2019: saranno 44 i comuni savonesi al voto

Provincia. Saranno ben 134 i comuni liguri al voto nella prossima primavera per il rinnovo di sindaco e Consigli comunali. In provincia di Savona saranno 44 i comuni protagonisti dell’intensa tornata elettorale per le prossime elezioni amministrative: solo ad Albenga, comune superiore ai 15 mila abitanti, sarà applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, quindi al primo turno il sindaco per essere eletto deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti: se nessuno raggiunge la maggioranza assoluta si dovrà andare al ballottaggio.

Per le altre realtà comunali, tutte sotto i 15 mila abitanti, si voterà ad un solo turno e vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di consensi.

Passate le feste natalizie si stanno concretizzando i primi movimenti politico-elettorali in vista del voto e le prossime settimane saranno decisive per cominciare a definire lo scacchiere dei candidati sindaci in campo e delle rispettive liste elettorali che si presenteranno al giudizio dei cittadini nei vari comuni. Sicuramente, una tornata elettorale attesa anche per i suoi risvolti politici (a maggior ragione se in concomitanza per le europee).

Altro dato delle prossime elezioni amministrative: la provincia savonese sarà quella con la più alta percentuale di comuni al voto, 44 su 69 in totale.

Ancora non è stata scelta una data ufficiale per le elezioni amministrative 2019, ma dovrebbe tenersi lo stesso giorno delle elezioni europee, come accaduto nel 2014. Bruxelles ha stabilito che le votazioni dovranno tenersi tra il 23 e il 26 maggio, con ognuno dei 27 Stati membri che in autonomia può scegliere la data nell’ambito di queste giornate.

La data più indicata, quindi, dovrebbe essere domenica 26 maggio, per il primo turno. Per Albenga, quindi, eventuale ballottaggio fissato per il 9 giugno.

Me vediamo nel dettaglio i comuni savonesi che andranno al voto:

Albenga (23.576 abitanti), sindaco uscente Giorgio Cangiano;

Albisola Superiore (10.407), sindaco uscente Franco Orsi;

Albissola Marina (5.564), sindaco uscente Gianluca Nasuti;

Andora (7.470), sindaco uscente Mauro Demichelis;

Arnasco (630), sindaco uscente Alfredo Gallizia;

Bardineto (697), sindaco uscente Franca Mattiauda;

Bergeggi (1.126), sindaco uscente Roberto Arboscello;

Bormida (401), sindaco uscente Daniele Galliano;

Casanova Lerrone (744), sindaco uscente Michele Volpati;

Castelvecchio di Rocca Barbena (172), sindaco uscente Marino Milani;

Celle Ligure (5.353), sindaco uscente Renato Zunino;

Cisano sul Neva (1.964), sindaco uscente Massimo Niero;

Cosseria (1.080), sindaco uscente Roberto Molinaro;

Dego (2.003), sindaco uscente Massimo Tappa;

Erli (256), sindaco uscente Candido Carretto;

Finale Ligure (11.724), sindaco uscente Ugo Frascherelli;

Garlenda (1.214), sindaco uscente Silvia Pittoli;

Giustenice (946), sindaco uscente Mauro Boetto;

Magliolo (917), sindaco uscente Enrico Lanfranco;

Mallare (1.200), sindaco uscente Piero Giribone;

Massimino (121), sindaco uscente Massimo Paoletta;

Millesimo (3.426), sindaco uscente Pietro Pizzorno;

Mioglia (539), sindaco uscente Simone Doglio;

Murialdo (838), sindaco uscente Ezio Salvetto;

Nasino (222), sindaco uscente Claudio Tessarin;

Noli (2.801), sindaco uscente Giuseppe Niccoli;

Onzo (234), sindaco uscente Alessandro Bottello;

Orco Feglino (895), sindaco uscente Roberto Barelli;

Ortovero (1.583), sindaco uscente Andrea Delfino;

Osiglia (469), sindaco uscente Angelo Novoni;

Pallare (957), sindaco uscente Giovanni Delfino;

Piana Crixia (857), sindaco uscente Roberto Bracco;

Pietra Ligure (8.880), sindaco uscente Avio Valeriani;

Plodio (648), sindaco uscente Gabriele Badano;

Pontinvrea (846), sindaco uscente Matteo Camiciottoli;

Quiliano (7.336), sindaco uscente Alberto Ferrando;

Roccavignale (746), sindaco uscente Amedeo Fracchia;

Toirano (2.669), sindaco uscente Gianfranca Lionetti;

Urbe (769), sindaco uscente Fabrizio Antoci;

Vado Ligure (8.232), sindaco uscente Monica Giuliano;

Varazze (13.461), sindaco uscente Alessandro Bozzano;

Vendone (403), sindaco uscente Pietro Revetria;

Vezzi Portio (810), sindaco uscente Germano Barbano;

Villanova d’Albenga (2.522), sindaco uscente Pietro Balestra.