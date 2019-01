Amministrative 2019, il “Meeetup delle Albissole” scende in campo con la lista “Albisola in MoVimento”

Albisola Superiore. Per la prossima tornata elettorale ad Albisola Superiore, il “Meeetup delle Albissole”, presente sul territorio albissolese dal 2013, sta definendo nella apposita sezione “Open Comuni” della Piattaforma Rosseau del M5S la lista “Albisola in MoVimento”. Alla completa composizione della lista verrà chiesta la certificazione allo Staff del MoVimento cinque stelle.

A tale scopo, il “Comitato per Albisola in Movimento” ha voluto “invitare tutti i cittadini albisolesi che vogliono un vero cambiamento su chi amministrerà il bene pubblico, a farsi avanti, a proporsi in prima persona per attuare non solo qualcosa di nuovo, ma un vero cambiamento, attraverso una politica che metta al primo posto la qualità della vita dei cittadini albisolesi”.

A tal proposito è aperto, da alcuni mesi, l’InfoPoint Albisola in MoVimento situato in Corso Ferrari, 166 ad Albisola Capo. Tutti i mercoledì, alle 21, vengono organizzate riunioni pubbliche “per tutti i cittadini albisolesi che vogliano portare un apporto costruttivo nella definizione del programma del cambiamento”.

“Con coraggio e determinazione Albisola in MoVimento, sostenitore dei valori e dei principi del M5S, così come a livello nazionale sta facendo il Governo del Cambiamento, si propone di cambiare la politica della gestione del bene pubblico comunale ad Albisola, mettendo al primo posto gli interessi del cittadino”, ha fatto sapere il portavoce di ” Albisola in MoVimento” Stefania Scarone.