All’Essaouira Disco di Albenga arriva Samuel dei Subsonica

Albenga. Dopo le intemperie meteorologiche che hanno portato al rinvio della serata, finalmente venerdì 4 gennaio alla consolle dell’Essaouira Disco di Albenga ci sarà Samuel, frontman dei Subsonica e dei Motel Connection.

Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, è un cantautore e chitarrista italiano. È il frontman del gruppo dei Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Max Casacci e Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta. Oltre a cantare, Samuel Romano suona la chitarra nel progetto Motel Connection (ma anche nei Subsonica in alcuni live e canzoni acustiche), utilizzando frequentemente quella elettrica e a volte quella acustica.

Con i Motel, Samuel Romano cambia completamente aspetto, creando uno stile molto diverso da quello dei Subsonica: infatti, in questo suo progetto parallelo vengono suonati il basso, la chitarra e la tastiera con effetti sonori continui in stile DJ.

L’ingresso (comprensivo di una consumazione) ha un costo di 20 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero +39 338 82 35 198 (anche via WhatsApp).