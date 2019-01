Liguria. Hanno iniziato a cadere intorno alle 9.30 di questa mattina i primi fiocchi di neve. Per ora la “dama bianca” è arrivata sulla Valbormida e sulla costa di levante, in particolare nel centro di Savona, ma secondo le previsioni la neve dovrebbe interessare un po’ tutta la provincia fino a questa sera.

Qui su IVG.it seguiremo l’evolversi della situazione in tempo reale, aggiornandovi su eventuali disagi e/o disservizi nel corso di tutta la giornata. Vi invitiamo inoltre a inviare le vostre fotografie o via mail (a comunicati@ivg.it) o via WhatsApp (al 3939101200).

L’allerta gialla per neve ha avuto inizio alle 6 del mattino e terminerà a mezzanotte. Di seguito le previsioni di Arpal:

OGGI, mercoledì 23 gennaio: Tempo perturbato e deciso calo dello zero termico. Nelle notte deboli spolverate nell’interno senza accumuli significativi. Dalla mattinata e per la giornata si attendono deboli nevicate alla quota del suolo su DE e nell’interno di AB; spolverate nevose sulle zone costiere di AB con quota neve intorno ai 200-300 metri in locale calo al suolo. Spolverate nevose nell’interno di C (quota neve 400-600 metri). Possibili rovesci nevosi. Venti forti da Nord; in serata fino a burrasca, raffiche fino a 80-100 km/h. Moderato disagio per freddo. Gelate.

DOMANI, giovedì 24 gennaio: Nelle prime ore della notte deboli nevicate residue su D e nelle zone interne di B; possibili spolverate su E. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) con raffiche che sui crinali e allo sbocco delle valli potranno superare i 100 km/h. Moderato disagio per freddo nelle ore notturne. Possibili gelate. Mare molto mosso, agitato al largo.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).