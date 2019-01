Allarme per una persona dispersa alle Manie: vigili del fuoco e personale sanitario mobilitato

Finale Ligure. E’ rientrato nel giro di un paio d’ore l’allarme scattato questa mattina per una persona dispersa nella zona delle Manie.

Intorno alle 5 un uomo (in apparente stato confusionale) ha contattato il Numero Unico di Emergenza affermando di essersi smarrito nella zona alle spalle di Finale Ligure e di non essere più in grado di ritrovare la strada di casa.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto insieme a Savona Soccorso. Nel mentre sono stati allertati anche il soccorso alpino ed il reparto Smts della croce rossa.

Non riuscendo più a mettersi in contatto telefonico con il presunto disperso, i vigili del fuoco hanno attivato la localizzazione Gps. Grazie anche a queste informazioni, gli operatori intervenuti sul posto sono riusciti a rintracciare l’uomo: secondo quanto riferito, è stato ritrovato a bordo della propria auto pare in preda ai fumi dell’alcool.

Rientrato l’allarme, l’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.