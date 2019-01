Albissola Marina, fissata l’assemblea dei soci della Croce D’Oro

Albissola Marina. Le possibili migliorie per la sede sociale. Sarà questo l’argomento al centro dell’assemblea dei soci della Croce D’Oro di Albissola Marina.

L’appuntamento è per il 30 gennaio, alle 20.30, nella sede della pubblica assistenza in via Boito 1 Albissola Marina.

“Abbiamo convocato l’Assemblea Soci per discutere delle possibili migliorie della nostra sede sociale, in modo da riuscire ad aiutare ancor di più le persone che ne hanno bisogno. Intervenite numerosi” l’invito che arriva dalla segreteria della Croce D’Oro.