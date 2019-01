Savona. L’Albissola, pur perdendo (1-0), esce a testa alta, secondo il centrocampista arenzanese Loris Damonte, dal confronto con il Novara.

“Non siamo riusciti a portare a casa il pareggio, che a mio parere, visto l’andamento dell’incontro, ci poteva stare… purtroppo abbiamo subito un goal sfortunato e nel secondo tempo è stato bravo il loro portiere… accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti”.

“E’ mancata un po’ di buona sorte – afferma Damonte – poi è chiaro che puoi andare in difficoltà con squadre come il Novara, ricche di qualità… nel primo tempo abbiamo sofferto il loro palleggio, ma nel complesso abbiamo disputato una buona gara”.

Andrea Cisco, arrivato di recente dalla Serie B, dove giocava nel Padova, si è ritrovato di fronte una compagine pronta a giocare tra i cadetti.

“Il Novara, come ci ha detto il mister in settimana, è una squadra pronta per fare la Serie B, purtroppo sono in C, per nostra sfortuna… abbiamo cercato di fare la partita, non è stato facile contro avversari molto forti... per quanto mi riguarda devo trovare la migliore condizione per dare una mano alla squadra a centrare l’obiettivo della salvezza“.

“Ho accettato questa sfida, convinto dalle parole ed i propositi di mister Bellucci e del direttore sportivo Mussi, spero di essere utile alla causa… con Cais e Martignago mi trovo molto bene, loro sono giocatori molto forti, abbiamo soltanto bisogno di un po’ di tempo per migliorare l’intesa”.