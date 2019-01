Albissola, Claudio Bellucci:”Abbiamo giocato alla pari con il Novara”

Chiavari. Claudio Bellucci, mister dell’Albissola, seppur amareggiato per la sconfitta subita contro il Novara, applaude i suoi giocatori, che hanno giocato alla pari con i piemontesi di mister Viali.

“La squadra mi è piaciuta – attacca Bellucci – anche se non si deve concedere ad una squadra come il Novara e ad un attaccante esperto come Cacia, l’occasione per andare a segno. I ragazzi mi sono piaciuti perchè non sono mai usciti dalla gara, non abbiamo mai perso la testa e non siamo mai andati allo sbaraglio, provando in tutte le maniere a raddrizzare le sorti dell’ incontro”.

“Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare ma il loro portiere ha fatto una grossa parata – continua l’ex blucerchiato – sono felice che la squadra cerchi di costruire il gioco, purtroppo abbiamo perso ma la strada è questa. Dobbiamo ripetere la prestazione anche con il Pontedera e provare a vincere senza speculare sul risultato”.

“Cisco si è mosso bene, ha grosse qualità – dichiara Bellucci – nel Padova non ha avuto continuità, dai noi può fare molto bene, al pari di Silenzi, permettendoci di cambiare il modo di attaccare”.

“Per quanto riguarda il calciomercato, la società sa quello che penso, io parlo solo dei giocatori che ho a disposizione – conclude il trainer – non ho schierato Nossa, perchè ha avuto un problemino fisico e nell’ottica degli impegni ravvicinati ho preferito non rischiare... Oliana, che ha giocato al suo posto ha disputato una grandissima partita, sono molto contento della sua prestazione”.