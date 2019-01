“AlbengAteatro2019”, tutto pronto per l’inizio della stagione teatrale dell’Ambra

Albenga. Sarà “Stasera si cena a letto” di Marc Camoletti a dare il via lunedì 28 gennaio ad “AlbengAteatro2019”, la Stagione del Teatro Ambra di Albenga diretta da Mario Mesiano in collaborazione con il Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura, che parte con uno spettacolo frizzante e divertente, un classico della commedia francese, che vede protagonisti Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile, Andrea Benfante, Claudia Vigasio e la partecipazione straordinaria di Margherita Fumero. Regia e adattamento curati da Giorgio Caprile.

“Siamo molto contenti di cominciare questa 12 Edizione di ‘AlbengAteatro’ con questa commedia divertentissima interpretata da un cast di attori eccezionali e di cari amici – dichiara Mesiano – oltretutto per lunedì siamo quasi sold out, grazie anche al notevole incremento di abbonati di un buon 35% rispetto allo scorso anno, tutto questo ci riempie di gioia e di speranza, perché significa che ad Albenga il Teatro è sempre più vivo”.

Stasera si cena a letto commedia, scritta nel 1980 da Marc Camoletti e da lui stesso diretta la prima volta al Teatro Michel di Parigi, dove ha raggiunto le 1700 repliche è un pezzo forte del classico umorismo francese. Leggendo un messaggio sul cellulare del marito, una donna si convince di essere tradita. Come fare per vendicarsi? Ecco il consiglio a portata di mano su di una rivista femminile: essere alla moda e praticare il sesso di gruppo per liberarsi dalla routine coniugale. Con il pretesto di non restare indietro con i tempi e di seguire la moda la donna convincerà il marito a passare alla via di fatto… Ma il marito cercherà di evitare in tutti i modi di passare alla pratica in un tourbillon di situazioni che trascineranno i protagonisti in una cascata di equivoci e risate.

In questo adattamento moderno la commedia mantiene il ritmo e la vivacità del vaudeville francese, il cui unico scopo è quello di far ridere

Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli Teatro/Musica/Magia/Cabaret fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico.

Ecco come procederà il Cartellone della rassegna albenganese che da dodici edizioni porta il Teatro di Qualità nella cittadina ingaunia:

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019, ore 21,00 “CHE AMAREZZA” Con ANTONELLO FASSARI Regia Antonello Fassari. Il protagonista della fortunata serie tv “I Cesaroni” e di tanti altri film, fiction e commedie solcherà le assi del palco dell’Ambra per la prima volta. Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo così amareggiato è nato uno spettacolo che lascia allo spettatore come unica via di fuga per sfuggire ai dispiaceri della vita, quella di sorriderci su.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019, ore 16,00 (FUORI ABBONAMENTO)

“IL GRAN GALA’ DELL’IMPOSSIBILE” Spettacolo di Magia con Gabriele Gentile, Andrew O’Ryon, Lady V e Alex Rivetti. Il Mago Gentile vi invita ad un pomeriggio dove prestigiatori ed illusionisti vi faranno vivere una serata unica all’insegna dello stupore e della meraviglia.

LUNEDI’ 4 MARZO 2019, ore 21,00 “CASALINGHI DISPERATI” Regia Diego Ruiz. Max Pisu, Nicola Pistoia, Gianni Ferreri e Danilo Brugia saranno i quattro fantastici protagonisti di una commedia divertentissima nata dalla penna di Cinzia Berni. Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza.

VENERDI’ 15 MARZO 2019, ore 21,00 “BUIO PESTO-IL NOSTRO DIALETTO” (FUORI ABBONAMENTO) il primo lavoro teatrale dei Buio Pesto. Un “recital” durante il quale i Buio Pesto NON raccontano la loro storia,

ma quella delle loro canzoni, esaminando NON la parte musicale, ma quella fondamentale dei loro testi in dialetto “ligure”.

LUNEDI’ 18 MARZO 2019, ore 21,00 “INFANZIA FELICE” Una Fiaba per Adulti Di e con ANTONELLA QUESTA. La scoperta di un mondo incredibile popolato da bambini all’apparenza coccolati, protetti, amati, eppure infelici e violenti, da insegnanti vessati dai genitori, di presidi ostaggi della burocrazia

SABATO 30 MARZO 2019 “NATALE IN CASA MARX” Commedia musicale in due tempi di Lorenzo Beccati, Regia di Enzo Iacchetti, Canzoni e Musiche di Gian Piero Alloisio Con MARTINO IACCHETTI, FRANCESCO ERRICO, LIVIA MOROTTI E ELENA MARTELLI. ALLA SERATA SARANNO PRESENTI ENZO IACCHETTI IL REGISTA E LORENZO BECCATI L’AUTORE Una commedia musicale che con ironia traccia gli albori del comunismo. Marx ed Engels si ritrovano a dover finire “Il Manifesto del Partito Comunista” proprio la notte di Natale. Come fossero “La Strana Coppia”

SABATO 6 APRILE 2019 DANIELE RACO (SPETTACOLO BENEFICO FUORI ABBONAMENTO) “LA GALLINA” Di e Con Daniele Raco. Spettacolo comico/riflessivo sulla prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito.

LUNEDI’ 15 APRILE 2019 COMPAGNIA MASANIELLO “MISERIA E NOBILTA’” Di Eduardo Scarpetta Una commedia molto divertente piena di verve e d’intrighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, con scambi di persone, travestimenti e l’arte di arrangiarsi tipica napoletana.

Punti Vendita die biglietti: Teatro Ambra Albenga, tutti i Lunedì e Venerdì dalle ore 16,00 alle 18,00. Libreria le Torri, Albenga, tel 0182555999 e bar Bacicin, Ceriale, tel 0182992024.