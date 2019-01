Albenga, trovato in possesso di hashish e cocaina dalla polizia locale: arrestato ventottenne marocchino

Albenga. Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio e alla criminalità all’ombra delle torri ingaune anche ad opera del personale della polizia locale di Albenga.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15,30, nell’ambito dei normali controlli condotti dagli agenti, un giovane marocchino, K.A., è stato fermato in via Dalmazia. Alla vista della polizia, però, il ventottenne è fuggito, ma dopo un rocambolesco inseguimento è stato fermato e tratto in arresto.

Addosso al giovane nordafricano, infatti, sono stati trovati mezzo chilo di hashish e 4,6 grammi di cocaina (suddivisi in 9 dosi). Difeso dall’avvocato Gian Maria Gandolfo e processato per direttissima questa mattina, nel tribunale di Savona, ha patteggiato 2 anni di reclusione e 4,400 euro di multa, con sospensione condizionale della pena. Al termine del processo è ritornato in libertà.