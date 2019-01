Albenga, scaglia mobili contro i genitori e poi minaccia i carabinieri con coltelli e machete: arrestato

Albenga. Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione Radiomobile di Albenga sono intervenuti a Campochiesa a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta al 112 da parte di una madre esasperata dalle continue vessazioni cui era sottoposta da parte dal figlio 37enne, M.L., tossicodipendente.

L’uomo, che secondo i militari si trovava in stato di agitazione a causa del continuo consumo di sostanze stupefacenti, ha prima aggredito i genitori scagliando contro di loro mobili e suppellettili, poi, alla vista dei carabinieri, ha tirato fuori due coltelli e addirittura un machete tentando di aggredirli. Fortunatamente è stato immediatamente bloccato, ammanettato e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre M.L. è indagato a piede libero per estorsione e stalking nei confronti dei genitori. Grazie all’intervento deciso dei carabinieri, nessuno ha riportato lesioni. L’uomo, trascorrerà la notte in camera di sicurezza e verrà sentito domani in tribunale per rito direttissimo.