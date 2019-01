Albenga, ristorante non emette scontrini fiscali e interviene la Guardia di Finanza: imposta chiusura di 3 giorni

Albenga. Non emetteva gli scontrini fiscali. È con questa accusa che l’Agenzia delle Entrate ha disposto la chiusura obbligata, per 3 giorni, di un ristorante etnico situato in viale Pontelungo.

L’irregolarità è emersa nel corso dei regolari controlli eseguiti dalle fiamme gialle nelle attività commerciali dislocate sul territorio ingauno. E sono stati proprio gli nomi in della Guardia di Finanza, nella giornata di ieri (8 gennaio 2019), a notificare il provvedimento.

I controlli delle fiamme gialle proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane.