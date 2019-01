Albenga. Dopo via Leonardo da Vinci, già completata, ad Albenga sono in corso gli interventi di asfaltatura di via Patrioti. I lavori dovrebbero concludersi martedì. Subito dopo cominceranno quelli di via san Calogero a Vadino (strada per San Fedele) mentre tra mercoledì e giovedì si procederà ad asfaltare alcuni tratti di via Piave.

“Grazie ad oculate scelte di bilancio e alle somme che si sono rese disponibili – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis – la nostra amministrazione ha deciso di investire su un piano di asfaltature sia sul centro che sulle frazioni diviso in diversi lotti, al fine di rendere le nostre strade più fruibili e sicure”.

“Le tecnologie attuali consentono un più rapido completamento dei lavori – prosegue Tomatis – tale da evitare disagi alla viabilità per i cittadini. Sempre nell’ottica di una riqualificazione dei piani viabili nei prossimi mesi proseguiranno altri interventi in alcune vie cittadine e frazionali”.