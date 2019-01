Albenga potenzia il servizio IAT: nuovo ufficio nel centro storico

Il Comitato Locale Turismo di Albenga, insieme con l’assessore comunale Alberto Passino, hanno in questi giorni eseguito un ultimo sopralluogo all’interno di Palazzo Vecchio e più precisamente nella Sala dei Consoli (il pian terreno della torre civica): qui sarà potenziato il sistema IAT ingauno con l’apertura entro la primavera di un nuovo ufficio in pieno centro storico, che funzionerà anche come biglietteria per i musei.

Un’iniziativa, condivisa ed autorizzata dalla Soprintendenza, finanziata con l’imposta di soggiorno che vuole essere il primo di una serie d’interventi per rilanciare il turismo ingauno e Palazzo Vecchio, anche nel solco della riorganizzazione del sistema museale cittadino che vedrà protagonisti proprio la stessa Soprintendenza, il Comune, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Fondazione Oddi, tutti membri del tavolo tecnico nato per ammodernare la proposta culturale albenganese.

“Albenga potenzierà i suoi servizi di informazione e accoglienza turistica, in un locale di altissimo pregio storico, che poche altre città d’arte possono vantare – sottolinea l’assessore Passino -. La Sala dei Consoli infatti, continuerà a conservare reperti archeologici esposti ai visitatori e utenti che si rivolgeranno al nuovo ufficio IAT. Anche l’ufficio di piazza del Popolo, gestito positivamente in questi anni dalla cooperativa 8, verrà mantenuto e sarà dotato nel 2019 di una postazione noleggio mountain bike, per incentivare il connubio outdoor e valorizzazione dei siti paesaggistici e archeologici di cui Albenga è ricca, basti pensare alla via Iulia Augusta, all’anfiteatro romano e più in generale all’area della necropoli”.

“Dopo l’annuncio del nuovo sito internet ecco un altro progetto finanziato dall’imposta di soggiorno il cui utilizzo, è bene ricordarlo, è stato per intero concordato con le associazioni di categoria della ricettività Ingauna (albergatori dell’UPA, campeggi dei parchi vacanza e della FAITA) di concerto con l’amministrazione, destinando il 100% per il settore del turismo” conclude Passino.