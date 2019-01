Albenga. L’Albenga esce imbattuta dal terreno della Genova Calcio, al termine di una grande prestazione.

“Il pareggio con la corazzata genovese è un ottimo risultato – afferma Pietro Calcagno – nel primo tempo abbiamo giocato un’ottima gara, andando immeritatamente in svantaggio prima del riposo, nella ripresa, pur essendo rimasti in dieci per l’espulsione di Carro Gaizo, abbiamo sempre creduto di poter arrivare al pareggio e la nostra caparbietà è stata premiata dalla mia rete”.

“Il pareggio odierno, dopo quello ottenuto la settimana scorsa con la Cairese, ci permette di guardare al futuro con meno apprensione e ci da la convinzione di poter arrivare a raggiungere l’obiettivo salvezza”.