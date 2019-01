Albenga, Perrone (Fi): “Il Comune spende soldi per riscaldare Palazzo Civico, ma le temperature negli uffici sono glaciali”

Albenga. “Il Comune di Albenga spende tanti soldi per riscaldare Palazzo Civico e, nonostante ciò, negli uffici ai vari piani le temperature sono glaciali”.

Parola del consigliere di minoranza Forza Italia Ginetta Perrone, che ha proseguito: “Ma perché il vicesindaco Riccardo Tomatis che ha a cuore la delega dei lavori pubblici e l’appalto calore, non ha chiesto subito alla ditta che si è aggiudicata il servizio lo scorso anno, la realizzazione della bussola progettata dai geometri dell’ufficio tecnico comunale e inserito nel contratto come miglioria”.

“In fin dei conti, un ingresso più decoroso di palazzo Civico, sulla falsa riga del Comune di Alassio, con un dipendente preposto all’accoglienza dei cittadini sarebbe un segno di rivalutazione per una città di quasi 25 mila abitanti. Trattare con la ditta questa priorità garantisce risparmio energetico prima di tutto”.

“Chissà perché il vicesindaco Riccardo Tomatis, magari con l’aiuto di Alberto Passino, non ha voluto o potuto pensarci in questi due anni del servizio calore appaltato. Lo farà tra pochi mesi il centrodestra di Albenga che ha a cuore tutti i dipendenti comunali e non solo le sue PO”, ha concluso.