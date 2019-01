Albenga. Disavventura per una donna torinese, protagonista, suo malgrado, di un curioso incidente in pieno centro Albenga.

Giunta nella città delle torri per trascorrere le vacanze nel suo alloggio ingauno, la turista ha attraversato il Ponte Rosso, una strada da lei ben conosciuta, ma qualcosa, questa volta, è andato storto.

Albenga, perde il controllo dell'auto e resta in bilico sul guardrail del Ponte Rosso









All’improvviso, infatti, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, che è andata ad impattare contro il guardrail sopra il quale è rimasta incastrata, in bilico tra la strada e il marciapiede.

Sul posto, i vigili del fuoco, la polizia locale e un nutrito gruppo di curiosi. Sono in corso le operazioni per disincastrare l’auto. Fortunatamente nessuno degli occupanti del veicolo né dei passanti è rimasto ferito in seguito al sinistro.