Albenga, paura in centro storico: giovane aggredito e rapinato da 4 persone

Albenga. Un’aggressione in piena regola che, fortunatamente, non è finita nel peggiore dei modi. È quella che si è consumata questa notte nel centro storico di Albenga.

Vittima dell’aggressione, ad opera di 4 individui stranieri, è stato un ragazzo di 22 anni di Albenga. Stando al suo racconto, il giovane stava attraversando un vicolo della città vecchia, in zona porta Mulino, intorno alle 3,30, quando all’improvviso uno degli aggressori si è avvicinato.

“Mi è venuto vicino un uomo, era straniero – ha spiegato il giovane – Mi ha strappato il telefono dalle mani e ha tentato di fuggire. L’ho preso per un braccio ed è iniziata una colluttazione, ma all’improvviso sono spuntate altre 3 persone e in quattro hanno iniziato a colpirmi. Ero con un amico, che per fortuna ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri”.

“Ad un certo punto mi sono anche buttato a terra nella speranza che smettessero e a quel punto si sono dileguati. Sono scappati a piedi con il mio telefono prima che arrivassero i carabinieri. Alla fine sono dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale”.

Il ragazzo, in seguito all’episodio, ha riportato numerosi ematomi e ferite (in particolare al volto).