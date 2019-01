Albenga, nuovo terreno per il campo a 11 e campo di calcio a 5: taglio del nastro per lo stadio Riva dopo il restyling

Albenga. Nuova vita per lo stadio comunale Annibale Riva di Albenga che, dopo i lavori di restyling messi in atto dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi, è pronto a presentarsi alla Città in “nuove vesti”.

Il campo a 11, infatti, è stato dotato di manto in erba sintetica di ultima generazione (con costruzione del sistema di drenaggio sottostante e dell’impianto di irrigazione) ed è stato anche completato il nuovo ‘campo per il calcio a cinque’, sempre in erba sintetica, sul lato di levante del campo più grande.

“Siamo soddisfatti e felici di aver rimesso a nuovo un impianto importante come lo stadio Annibale Riva, – hanno dichiarato il sindaco Giorgio Cangiano e il vicesindaco Riccardo Tomatis, – Ora non sarà più fruibile solo nei weekend per le partite dell’Albenga, ma sarà un impianto aperto tutti i giorni e fruibile a tutti”.

La cerimonia di inaugurazione del “nuovo” Riva si svolgerà domenica 27 gennaio 2019. Si partirà alle 10, con il taglio del nastro e l’ingresso dei bambini del settore giovanile. A seguire, una partite tra “vecchie glorie” dell’Albenga e amministratori comunali, alla quale prenderà parte anche il sindaco Cangiano e diversi amministratori comunali. Infine, alle 15, spazio al match tra Asd Albenga e Asd Molassana.