Albenga, nella sede di Bastapoco gruppi di supporto per le donne con cancro al seno

Albenga. L’associazione Bastapoco “scende in campo” per le donne. Da quest’anno saranno attivi, presso la sede di via Piave 98 ad Albenga, gruppi di supporto psicologico rivolti alle donne con cancro al seno.

Il tumore al seno è il più conosciuto e diffuso tra i tumori nella popolazione femminile. “Il seno, è simbolo di femminilità e fertilità e modificazioni nel suo aspetto possono alterare la percezione che la donna ha di sé, della propria immagine corporea e della propria autostima con inevitabili ricadute sul piano relazionale – spiegano dall’associazione – Per tale motivo, è importante per la donna prendersi cura di sé attraverso un cammino di accettazione e riappropriazione attraverso un approccio gentile e strutturato”.

Gli obiettivi del gruppo di supporto sono “l’uscita da una condizione di solitudine, il riconoscimento e la possibilità di esternare le emozioni associate alle malattia, un incremento della propria autostima, l’accettazione di ciò che è stato e la consapevolezza di poter scegliere di vivere in modo rinnovato, al di là delle condizioni fisiche del momento”.

Il percorso di gruppo, chiamato “Risalire a bordo. La via gentile del prendersi cura” consiste in 12 incontri di un’ora e mezza con cadenza settimanale. I gruppi saranno condotti dalla dottoressa Giorgia Maspes, psicologa-psicoterapeuta con esperienza di supporto oncologico, che guiderà le donne verso un percorso di accoglienza e riscoperta di sé attraverso incontri tematici che favoriranno uno spazio di riflessione, condivisione e ristrutturazione cognitiva. Accanto alla psicologa è stata individuata, come elemento facilitatore al dialogo e di rispecchiamento, la presenza di una donna, Milena, con esperienza di tumore al seno che ha svolto formazione specifica. Per informazioni contattare l’associazione allo 0182/554899.