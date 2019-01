Albenga, Lega: “Non chiediamo passi indietro, abbiamo il candidato per vincere”

Albenga. “La Lega mai ha chiesto e mai chiederà passi indietro a qualcuno. Abbiamo il candidato sindaco e stiamo lavorando per comporre la migliore squadra possibile per affrontare le elezioni, vincerle e dare agli albenganesi le risposte che da troppo tempo attendono”.

La precisazione arriva dal segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme e dal segretario comunale ingauno Cristina Porro, che intervengono sulle voci e rumors della campagna elettorale albenganese. Proprio le indiscrezioni di queste ore danno per certa la candidatura a sindaco per il centro destra di Gerolamo Calleri, in quota Lega.

L’intervento della Lega appare anche una chiara risposta alle parole di Eraldo Ciangherotti e dell’alleato forzista: “Da parte nostra, non c’è spazio per ambizioni personali: la Lega non si fa imporre i tempi da nessuna forza politica o dai giornali, mantenendo come interesse unico il bene dei cittadini di Albenga”.