Albenga, iniziati i lavori nell’ex tribunale. Ciangherotti: “Entro Pasqua tre nuove aule per gli studenti”

Albenga. “Da oggi cominciano i lavori all’ex tribunale per la sistemazione delle altre tre aule scolastiche concesse dall’amministrazione Cangiano a luglio scorso”.

L’annuncio è del consigliere provinciale di Forza Italia co delega alla scuola Eraldo Ciangherotti, che ha aggiunto: “Ho chiesto alla scuola di incontrare i rappresentanti degli studenti martedì prossimo, alle 12, per spiegare che la progettazione e cantierizzazione dei lavori ha subito rallentamenti dovuti alla mancanza di schemi e certificazioni degli impianti elettrici e dei materiali impiegati, essendo fallite le imprese che costruirono l’ex tribunale”.

“Ecco perché si è impiegato del tempo prezioso per eseguire una serie di ricerche presso le ditte produttrici dei materiali e compiere analisi sui materiali utilizzati. Ora si può partire e, per Pasqua tutto sarà a posto”.

“Sono soddisfatto prima di tutto di aver convinto l’amministrazione comunale a destinare a scuola la metà del tribunale. Avrei preferito destinare l’intero immobile alle nostre scuole superiori, visto che il progetto del Polo scolastico dell’Inail continua ad avere tempistiche molto dilatate nel tempo. Ho letto di qualche protesta avanzata da forze politiche (M5s) che ad Albenga sono rimaste nel sonno per un’intera legislatura. Mi fido della professionalità del settore provinciale della scuola che, per garantire la sicurezza dei ragazzi, ha voluto mettere in regola tutto”.

“Gli uffici provinciali hanno confermato più volte che l’inizio della cantierizzazione dei lavori è stata condivisa con il Comune e il personale scolastico. Se il dirigente Barile lo ha appreso il 27 dicembre scorso, mi spiace per il fraintendimento tra gli uffici comunali e provinciali, resto comunque soddisfatto per aver recuperato le risorse economiche in Provincia e aver già assegnato gli appalti”.

“Ricordo che non era certa l’acquisizione delle altre tre aule dell’ex tribunale che con fatica sono riuscito a strappare, a luglio scorso, al Sindaco per l’uso scolastico. Purtroppo la messa a norma antincendio ha registrato alcuni intoppi che siamo riusciti a risolvere con qualche ritardo”, ha concluso l’amministratore forzista.

Nello specifico gli interventi riguarderanno:

1) Compartimentazioni REI per separare le varie attività presenti all’interno – Affidamento Ditta Mugliarisi S.r.l. Di Vado Ligure – Determine affidamento n. 4015 del 27/11/2018 e Det. 4417 del 17/12/2018 euro 62.305,4 oltre IVA;

2) Impianti elettrici con separazione dei circuiti per le varie attività presenti e con l’ istallazione di nuovi quadri generali e nuove linee – Affidamento Ditta Elettroproget S.r.l. – Determina n. 4493 del 20/12/2018 euro 39.200 oltre IVA;

3) Impianti idraulici per la realizzazione della nuova rete idranti – Ditta Termosanitaria di Valle Giuseppe Det. Dir. 4505 del 21/12/2018 euro 6.700, 00 oltre IVA (In merito a questi interventi si è ad oggi in attesa , a seguito del sopralluogo del 18/12/2018 , del preventivo da parte dell’Acquedotto per la realizzazione del nuovo allaccio idrico di alimentazione dei nuovi idranti)

4) Modifiche impianto di condizionamento con installazione di saracinesche per la compartimentazione antincendio tra le varie attività presenti nell’Immobile – Ditta Siram S.p.A. – Det. dir. 4446 del 18/12/2018 euro 3.800,00 oltre IVA.