Albenga. Sono iniziati in via Dalmazia ad Albenga i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di nuovi scivoli di accesso ai marciapiedi.

L’intervento è stato deciso “prendendo in considerazione le segnalazioni di chi questa problematica la vive giornalmente – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis – I lavori, che permetteranno a chiunque l’accesso in modo autonomo, renderanno più agevole e accessibile il percorso alle carrozzelle dei disabili, ma anche a quegli anziani sempre più numerosi che presentano difficoltà nella deambulazione e per i quali i gradini possono rappresentare un ostacolo”.

“L’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche proseguirà su tutto il territorio comunale nell’ottica di rendere la città più fruibile a tutti” conclude Tomatis.

L’intervento è eseguito dall’impresa Tre Torri costruzioni dei fratelli Rossello, che si è aggiudicata i lavori.