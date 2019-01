Albenga, in piazza del Popolo la festa per i 25 anni di Forza Italia

Albenga. Questa mattina, in piazza del Popolo ad Albenga, gli esponenti locali di Forza Italia si sono riuniti nel gazebo del centrodestra di Albenga per festeggiare il 25° anniversario di fondazione del movimento politico.

“Venticinque anni di passione, di impegno, di entusiasmo, di risultati raggiunti, di difficoltà, di gioie, di delusioni, di amici trovati e amici perduti, ma sempre seguendo la coerenza di due parole: Forza Italia – commentano Eraldo Ciangherotti, Ginetta Perrone e Nicola Podio – Il nostro amore per la politica è nata 25 anni fa, grazie all’intuizione di Silvio Berlusconi, che in un momento di enorme difficoltà per la politica italiana, appena uscita con le ossa rotte da Tangentopoli, ha fatto nuovamente innamorare della politica sia chi la pensava come lui sia, paradossalmente, chi lo odiava”.

“Noi continuiamo ad essere innamorati della politica, di Forza Italia, anche in questo momento difficile per i partiti, visti come élite e non come comunità di cittadini disposti ad impegnarsi per il bene pubblico. Grazie Presidente Berlusconi, e grazie a tutti quelli che credono ancora nei valori liberali e della democrazia come noi di Forza Italia” concludono.