Albenga, in cattedrale una messa speciale “per la vita nascente”

Albenga. Una messa solenne, domenica prossima alle 10.30, presieduta dal cescovo Borghetti nella cattedrale di Albenga, per festeggiare la “Giornata nazionale per la vita”. È questa l’iniziativa che il Centro di Aiuto alla Vita ingauno ha organizzato, quest’anno, per festeggiare le tante nascite, 169, registrate ad Albenga nell’anno 2018. Alla funzione religiosa, sono invitate tutti i genitori con figli piccoli in omaggio alla vita nascente.

“Doni da custodire – spiegano dal direttivo del Cav-i – perchè di fronte al valore della vita di ogni creatura umana dobbiamo impegnare il massimo del nostro amore. Non si può accettare al giorno d’oggi che l’interruzione volontaria di gravidanza venga ancora utilizzata come strumento di controllo e selezione delle nascite. Dobbiamo impegnarci tutti, a livello istituzionale, perchè venga realmente garantita dallo Stato la tutela sociale della maternità, cercando in tutti i modi di aiutare mamma e papà a ‘rimuovere le cause che porterebbero alla interruzione della gravidanza’. La tutela della vita umana, indisponibile ad ogni atto che la metta a rischio nella sua sacralità, ancor prima di essere una verità di fede, è la chiave di volta di una vera cultura antropologica e di una società civile. Difendere la vita umana diventa una questione trasversale per ogni uomo e donna di buona volontà che interpella la propria coscienza sull’essere umano, la sua dignità, la sua difesa, le sue origini e il suo destino”.

Il Centro Aiuto Vita-ingauno, nel 2018, ha aiutato 108 mamme, italiane e straniere presenti sul territorio. Sono stati forniti 76 corredini completi ai nati del 2018. Settimanalmente, è in funzione lo sportello dell’accoglienza, al lunedì (dalle ore 10.30 alle 17.30) e al mercoledì (dalle 14 alle 18.30) mentre la distribuzione dei pacchi con fornitura neonatale viene effettuata al mercoledì pomeriggio. Sempre attivo, poi, h24, 365 giorni all’anno, il servizio di Sos vita (800831000) un servizio telefonico gratuito al quale rivolgersi in anonimato, a disposizione di qualunque mamma che abbia bisogno di aiuto e sostegno, materiale e psicologico.

Sempre domenica prossima, in occasione della 41^ giornata nazionale per la vita, i volontari dei Centri distribuiranno primule (simbolo della vita nascente, perché il primo fiore che sboccia in primavera) all’uscita delle parrocchie della diocesi, per raccogliere offerte da impegnare in acquisto di pannolini, latte in polvere e omogeneizzati.