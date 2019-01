Albenga, il Tar respinge la richiesta di sospensiva: al via il trasferimento del mercato

Albenga. Forse giunge ad un epilogo la querelle sul trasferimento del mercato ad Albenga: il Tar ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Fiva sullo spostamento previsto dal Comune da via Dalmazia sul Lungo Centa.

Ai primi di dicembre il Comune di Albenga aveva annunciato, tramite una nuova delibera, le prime indicazione in merito alla composizione del mercato settimanale, che aveva però fatto insorgere gli ambulanti, che avevano proclamato lo stato di agitazione e minacciato cortei e proteste, anche l’occupazione del consiglio comunale. La Fiva savonese aveva così presentato il ricorso al Tar contro il trasferimento del mercato settimanale di Albenga, chiedendo la sospensiva, ma è stata rigettata dal Tribunale amministrativo.

Salvo altri ricorsi, dunque, la procedura di trasferimento del mercato settimanale ingauno ora potrà ripartire. Dalle planimetrie redatte dall’ufficio tecnico del Comune, si leggeva nei documenti inerenti il trasferimento, “la zona scelta (il Lungocenta) risulta idonea alla dislocazione del mercato e sono già stati individuatii nuovi posteggi del settore alimentare, non alimentare e dei produttori”.

“I posteggi per il settore alimentare e i produttori saranno dislocati in via XXV Aprile fino all’incrocio con via degli Orti. I posteggi del settore non alimentare, invece, saranno collocati sul Lungo Centa Croce Bianca e in via Deportati e Internati Albenganesi in Germania”.

La delibera del Comune stabilisce anche che “per quanto riguarda l’assegnazione dei nuovi posteggi, sarà ritenuta valida la graduatoria già approvata nel 2000 in sede di spostamento per lo scalo del mercato e si procederà secondo le seguenti modalità: i titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse e in nessun caso saranno autorizzati aumenti di superficie; per tutti, in caso di rifiuto o di assenza ci sarà l’assegnazione d’ufficio; durante la scelta dei posteggi dovranno essere ottimizzate le dimensioni dei banchi di vendita con il minor scarto possibile, secondo la planimetria predisposta dagli uffici”.