Albenga, i carabinieri incontrano i cittadini: attivato il servizio di ascolto

Albenga. Prende il via, presso il municipio di Albenga, il servizio di ascolto della cittadinanza da parte dei Carabinieri di Albenga.

L’importante iniziativa di ascolto sarà svolta direttamente dal comandante della stazione dei carabinieri di Albenga, Luogotenente Carica Speciale Luca Bianchi, ogni due settimane, di giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. Non sarà necessario fissare un appuntamento e le segnalazioni, le istanze dei cittadini saranno accolte direttamente tramite un prezioso servizio di prossimità da parte dei carabinieri.

In merito all’iniziativa il sindaco Giorgio Cangiano afferma: “Ringrazio l’Arma dei Carabinieri di Albenga per questo ulteriore servizio che verrà fornito alla cittadinanza. Una scelta che consentirà il contatto diretto tra l’Arma e i cittadini senza che quest’ultimi debbano necessariamente recarsi nella caserma. Il comandante della stazione sarà difatti a disposizione della cittadinanza che avrà l’opportunità di fare segnalazioni o indicare problematiche di vario tipo. Ritengo che l’iniziativa oltre a confermare la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri verso i cittadini, possa costituire un valido strumento per risolvere le varie problematiche”, conclude il primo cittadino.