Albenga. Successo di pubblico anche per il Capodanno in piazza ad Albenga che ha visto protagonisti i “Libero Arbitrio” e la disco tribute-band anni ’70 e ’80.

“Un grande pubblico per una grande città! Grazie Albenga! Siete stati fantastici! Ci avete accompagnato nella prima notte dell’anno rendendola unica ed indimenticabile! Un abbraccio agli amici che si sono offerti di salire sul palco con noi per la nostra super foto ricordo ed infine un ringraziamento speciale a Giadema Service per il supporto e la collaborazione, ma soprattutto ringraziamo il Comune di Albenga per averci fornito l’occasione di festeggiare tutti insieme questo nuovo anno” afferma su Facebook la tribute band.

“Ottima la riuscita della festa di piazza del Popolo, così come delle altre feste organizzate dai commercianti come nel centro storico albenganese, un Capodanno senza criticità e all’insegna del divertimento” aggiunge l’assessore al turismo Alberto Passino, commentando la notte di San Silvestro nella cittadina ingauna.

“Grazie al servizio d’ordine, ad un gruppo come i Libero Arbitrio e ad un pubblico che anche se numeroso si è divertito responsabilmente” conclude l’assessore albenganese.