Albenga. Si è conclusa oggi, lunedì 7 gennaio, la manifestazione “Cerca la cometa e vota il presepe”, organizzata dal Quartiere Sant’Eulalia di Albenga, con la premiazione dei presepi vincitori.

Si è aggiudicato il primo premio il presepe esposto presso il “Bar Carillon Cafè & Gin” contrassegnato dalla cometa numero 17 che ha ottenuto 116 punti. Il secondo premio è andato alla titolare dell’esercizio commerciale “Essenze Ingaune – L’Erbolario” ideatrice del presepe numero 23 al quale sono stati dati 112 punti. Terzo premio per i titolari dell’ “Ottica De Paoli” che hanno realizzato il presepe contrassegnato dalla cometa numero 14 ottenendo 87 punti.

di 6 Galleria fotografica Cerca la cometa e vota il presepe









Dall’8 dicembre al 6 gennaio numerosi esercenti hanno esposto presso i loro negozi e presso le associazioni presenti nel quartiere il proprio presepe contrassegnato da una cometa numerata, ben trentuno le rappresentazioni di questa edizione. Tantissime le persone che hanno espresso i loro voti depositando la scheda presso l’edicola “Il Secolo di Beethoven”. Ogni scheda dava la possibilità di dare tre preferenze, con assegnazione di 3 punti al presepe primo classificato, di 2 punti al secondo e di un punto al terzo.

L’evento ha dato modo a tutti di approfittare di una passeggiata, nel Quartiere Sant’Eulalia, nel periodo natalizio per ammirare i presepi esposti nelle vetrine ed è stata occasione ideale per mettere in mostra l’estro, l’originalità e la fantasia di tutti coloro che hanno realizzato i presepi, ai quali vanno i personali complimenti della attuale presidente del Quartiere Sant’Eulalia, Cristina Pavanelli, che ha provveduto a consegnare i graditissimi premi.