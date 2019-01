Albenga, convenzione tra Comune e Croce Bianca per garantire assistenza nelle manifestazioni cittadine

Albenga. Ieri è stata sottoscritta una convenzione tra il comune di Albenga, rappresentato dal dirigente Dott. Emanuele Scardigno e la Pubblica Assistenza Croce Bianca nella persona del presidente Dino Ardoino. La convenzione regola il rapporto tra pubblica amministrazione e Anpas per garantire il servizio di assistenza ai residenti e ai turisti nelle manifestazioni organizzate dal comune di Albenga.

“La disponibilità della Croce Bianca non è mai mancata, svolgendo gratuitamente questi servizi per la città, ma all’indomani delle circolari Gabrielli e poi Minniti, i parametri sulla sicurezza negli eventi pubblici si sono sempre più elevati. Riconoscendo per tanto, lo sforzo dei militi volontari impegnati su più fronti è nata l’idea di dare vita ad una convenzione che riconosca un contributo annuo per tutti i servizi che la croce bianca svolge sulle manifestazioni turistiche e sportive del comune” spiegano dall’amministrazione comunale.

“Convenzione sperimentale che stanzia sul 2019 una cifra di 5 mila euro cofinanziati dall’imposta di soggiorno, così come deliberato dal Comitato Locale Turismo che ha riconosciuto la valenza del servizio sopratutto nella stagione turistica, a beneficio di chi soggiorna nella nostra città” precisano dal Comune.

Presente anche l’assessore Alberto Passino, che commenta: “Un primo importante passo per rafforzare la collaborazione tra i due enti, un servizio che garantirà più sicurezza durante gli eventi, ad inizio 2020 al momento del rinnovo, valuteremo la congruità e l’efficacia delle misure adottate senza escludere già da ora, anche un potenziamento dei termini dell’accordo”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco Giorgio Cangiano che ringrazia la Croce Bianca e tutti i volontari che quotidianamente sono vicini agli albenganesi in difficoltà ed i componenti del CLT per il lavoro svolto e per aver scelto di riconoscere un contributo per il servizio che la Croce Bianca svolge per garantire il sicuro svolgimento delle manifestazioni turistiche cittadine.