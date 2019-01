Albenga, Ciangherotti: “Plauso alla polizia locale per l’attività svolta ma risultati ancora migliori con una cane antidroga”

Albenga. Questa mattina, 17 gennaio 2019, è stato presentato il report con i dati dell’attività svolta dalla polizia locale di Albenga nel corso del 2018. E un plauso agli agenti è arrivato dal consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha però rilanciato nuovamente la proposta del centrodestra ingauno di dotare la polizia locale di un cane antidroga.

“I dati del 2018 dell’attività della Polizia Municipale sono estremamente positivi, – ha esordito Ciangherotti, – sia per quanto riguarda i controlli derivanti dal Codice della Strada, sia per i controlli Urbanistici, sia ancora per quel che riguarda il regolamento di Pubblica sicurezza. Tutti i dati forniti oggi hanno davanti il segno + rispetto al 2017, ma quelli che più mi hanno fatto pensare sono i dati relativi alla lotta allo spaccio e alla droga, che hanno visto le divise cittadine in prima linea nel contrastare un fenomeno che non sembra avere soluzioni”.

“Mentre, naturalmente, plaudo l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Urbana e faccio i complimenti al loro comandante che, evidentemente, ha saputo motivarli e gestirli al meglio, credo che se avessimo dotato il Comando della Municipale di un cane antidroga, con unità cinofila operativa 7 giorni su 7, i risultati sarebbero stati ancora migliori”.

“Quando, dalla prossima primavera, il centrodestra sarà alla guida di Albenga, sarà nostro impegno dare alla Polizia Municipale ancora più mezzi e strumenti per far si che i risultati siano ancora più efficaci”, ha concluso il forzista.