Albenga, Ciangherotti ancora alla carica: “Nessun dipendente degli uffici attigui formato all’utilizzo del defibrillatore”

Albenga. Non si placa la polemica tra il capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e l’amministrazione comunale di Albenga a proposito del corso di formazione per abilitare i dipendenti del Comune all’uso defibrillatore installato all’interno del municipio ingauno.

Dopo l’attacco del forzista e la replica del vice sindaco Riccardo Tomatis, ecco Ciangherotti tornare all’attacco: “Il corso di formazione per l’uso del defibrillatore non è mai stato fatto per nessun dipendente comunale da quando l’apparecchiatura è stata donata a giugno scorso al Sindaco. Ho verificato presso l’ufficio personale e nessun Blsd è stato organizzato a tal proposito. Inoltre al piano terra, al primo piano e al secondo piano, non vi sono dipendenti comunali che privatamente abbiano fatto corsi a tal proposito e in qualunque emergenza, con tanta superficialità, si creerebbe solo panico e il paziente ci potrebbe lasciare la vita. Mi auguro il vicesindaco Riccardo Tomatis nella sua professione medica non sia così approssimativo quanto invece traspare dalle sue dichiarazioni”.

“Un cittadino ha un improvviso dolore toracico, si accascia nell’atrio del Comune e i dipendenti dell’ufficio protocollo, senza mai aver fatto un corso di formazione, dovrebbero saper usare il defibrillatore dopo aver valutato lo stato di coscienza e la respirazione del paziente, collegando gli elettrodi sul torace ed erogando lo shock magari senza far allontanare le persone intorno e facendo attenzione che nessuno tocchi il paziente durante la scarica?”.

“Mi auguro il dottor Riccardo Tomatis si sia affidato all’ufficio stampa di Topolino per replicare ad una grave irresponsabilità che gli segnalo per il bene della collettività. Ripeto, saper usare il defibrillatore allunga la vita di un paziente”.