Albenga. Notte di San Silvestro all’insegna dei ladri ad Albenga, dove sono stati numerosi i colpi (tentati o riusciti) ai danni di attivitá commerciali e appartamenti, sia in centro città che nell’entroterra.

Approfittando dell’assenza dei padroni di casa, spesso impegnati in veglioni, feste in piazza o a casa di amici, e della chiusura di bar e negozi, i malviventi sono entrati in azione.

Foto 3 di 3





Il colpo di certo piú significativo è stato messo in atto a San Fedele, dove in un appartamento sono stati trafugati preziosi e gioielli per un valore che si aggira attorno ai 20mila euro. Il furto è stato denunciato e indagano i carabinieri della Compagnia di Albenga.

Sempre a San Fedele, in un altro appartamento, in via alla Costa, i ladri hanno provato ad entrare forzando una porta-finestra, ma il cane dei padroni di casa, che si trovavano a letto in quel momento, li ha messi in fuga prima che riuscissero ad entrare.

Tentativo di furto anche al Family Coffee bar di piazza XX Settembre ad Albenga, dove si trova anche lo Sky Center finito nel mirino dei malviventi nelle scorse settimane. In questo caso, catene e lucchetti sono stati tranciati di netto (forse con una cesoia), ma i ladri, probabilmente disturbati, sono fuggiti senza completare l’opera.

Infine, in un magazzino del centro storico, sono state trafugate 4 casse di birra di proprietà di un’attività commerciale della cittá vecchia.