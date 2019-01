Albenga, caldaia riparata: scuola primaria e istituto Agrario di nuovo al caldo

Albenga. È stato finalmente risolto il guasto alla caldaia che, da giorni, creava disagi e problemi alle scuole di Vadino. Dopo la scuola primaria, nella giornata di ieri (9 gennaio 2019), oggi è stato risolto anche il problema che impediva di erogare il riscaldamento nelle classi dell’Agrario.

Il problema si era palesato lunedì, proprio al rientro degli alunni alle vacanze natalizie, ma ora la situazione sembrerebbe tornata alla normalità, seppur in modo graduale.

“Rispetto alle premesse, il problema è apparso più grave del previsto, ma siamo riusciti alla fine a risolverlo, – ha spiegato il consigliere con delega alle scuole Maurizio Arnaldi. – Un risultato frutto della piena collaborazione tra Comune, scuole e ditta specializzata. È la ditta ad avere in gestione il piano calore, ma si sono ritrovati ad avere a che fare con impianti obsoleti su cui è stata fatta scarsa manutenzione anni addietro”.

“Al momento non si può che tamponare i piccoli guasti che si presentano, ma l’obiettivo è quello di mettere in atto insieme alla ditta una programmazione più mirata per ottimizzare gli impianti ed evitare il ripetersi di situazioni analoghe”, ha concluso l’amministratore albenganese.