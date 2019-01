Albenga, Boscaglia replica nuovamente a Perrone: “Dimostra la propria incompetenza e incapacità”

Albenga. “In relazione alle affermazioni della consigliera Perrone vanno fatte alcune precisazioni. Spiace constatare che ancora una volta la consigliera Perrone sta dimostrando la propria incompetenza e incapacità”.

Parola di Manlio Boscaglia che ieri si è reso protagonista di un piccato botta e risposta con i rappresentanti ingauni di Fi Ciangherotti e Perrone ed oggi è tornato all’attacco: “Dopo cinque anni di minoranza non ha ancora capito che la delega all’ordine e sicurezza pubblica non è di mia specifica pertinenza. A proposito di chi, a sua detta non conosce i numeri, va ricordato che i dati e le cifre che lei cita come messe a disposizione dall’amministrazione Guarnieri, non trovano riscontro negli atti”.

“È stata l’amministrazione Tabbò con un progetto redatto dalla Polizia Municipale con atto N.182 del 26/05/2009 ad essersi aggiudicata il finanziamento statale di 207mila euro ( che lei cita come proprio) e l’amministrazione Cangiano con progetti esecutivi a partire da dicembre 2014 di 81mila euro, 34mila euro nel 2016 e sempre nel 2016 di 10mila euro per potenziamento e ulteriore acquisto di Kit di video sorveglianza con 18 telecamere mobili, strumenti utilizzati per ordine e sicurezza pubblica e abbandono di rifiuti”.

“Ancora una volta il centro destra costruisce cortine fumogene per coprire le proprie inadempienze e incapacità amministrative vantando come propri i meriti delle altre amministrazioni, cercando di carpire la buona fede dei cittadini. Amministrazioni così capaci da non essere mai riuscite a portare a termine un intero mandato amministrativo”.

“Per quanto concerne i giudizi e le sentenze espresse con toni che vanno sul personale e offensivi, le ricordo che fortunatamente sono stato beneducato per mettermi al suo livello e che tali affermazioni qualificano chi le fa”, ha concluso Boscaglia.