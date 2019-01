Albenga, befane, concerti e presepe vivente: ultimi appuntamenti del periodo festivo

Albenga. Le feste natalizie sono arrivate alla fine, ma il weekend di Albenga riserva ancora numerosi eventi legati al periodo festivo.

Domani, sabato 5 gennaio, alle ore 15.30, dopo la grande partecipazione della vigilia di Natale torneranno in piazza IV novembre per la 2° parte del Presepe vivente pastori, figuranti e pecorelle. Seguendo la stella cometa arriveranno i Re Magi con i loro doni.

Il 6 gennaio i Vigili del Fuoco di Albenga e le Sezioni di Fossano e Vendone dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari ed il Comune di Albenga invitano ad accorrere numerosi in Piazza San Michele per trascorrere insieme il giorno dell’Epifania dalle 10:00 alle 18:00. Durante la giornata tutti i bambini potranno cimentarsi nel percorso ludico educativo “Grisulandia” ed alle 16:00 la Befana scenderà tra le Torri del centro storico e porterà dolci a tutti i bambini che verranno in piazza per festeggiare.

Nel pomeriggio verso le ore 15 la Befana sarà invece presente nella sede della Croce Bianca.

Sempre il 6 gennaio alle ore 21 presso Palazzo Oddo avrà luogo il Concerto del Coro Polifonico di Loano precedentemente annullato per l’ indisposizione di un artista.

Il 7 gennaio alle ore 9.30 appuntamento a Leca, per la terza edizione della “Festa del Tricolore” con raduno in via dei Partigiani dove gli alunni delle scuole media e elementare parteciperanno all’evento dell’alzabandiera e al corteo verso il Monumento ai Caduti dove avrà luogo la cerimonia di deposizione della Corona e Onore ai Caduti. A seguire discorso del Sindaco Giorgio Cangiano e brindisi presso la sede A.N.P.I sezione di Leca.