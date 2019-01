Albenga. Sabato 19 gennaio nuovo appuntamento della Kronostagione, sostenuta dal Mibact, dalla Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione del 2018 del bando “Performing Arts”, dal Comune di Albenga e da numerosi sponsor privati: allo Spazio Bruno, alle 21, andrà infatti in scena “Monopolista” di Quotidiana.com. Al termine dello spettacolo si cenerà tutti insieme al dopoteatro, compreso nel prezzo del biglietto.

Grazie ad una fitta collaborazione tra Kronoteatro e Quotidiana.com, la compagnia emiliana, fondata nel 2003 da Roberto Scappin e Paola Vannoni, è ormai un punto di riferimento per il pubblico ingauno, che ha saputo apprezzare la straordinaria e pungente ironia che caratterizza la coppia.

Monopolista, una co-produzione Quotidiana.com / Kronoteatro, parte dal confronto con il concetto di dominio, prevaricazione, sfruttamento, termini che puntellano il percorso sempre più degradante dell’umano. Prefiggersi traguardi di monopolio su persone e cose. Il Monopoli è, allora, una scuola di vita, che incarna alla perfezione i paradigmi del nostro tempo: sfida, spietatezza, sopraffazione. Lo scopo è restare l’ultimo giocatore, mandando a rotoli gli altri. Uno strumento didattico di sapiente vitalità, un gioco che sa tramutarsi in esperto consulente dei processi di sopravvivenza in questo “virtuale” terzo millennio. Sfida, spietatezza, sopraffazione: sono queste le parole chiave del terzo millennio o è necessario riscrivere le regole del gioco?

