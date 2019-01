Albenga, allarme per una fuga di gas in via Nazario Sauro

Albenga. Allarme ieri sera ad Albenga per una presunta fuga di gas in via Nazario Sauro. L’allarme è scattato poco prima delle 8,30: all’esterno di un condominio si sentiva un forte odore di gas e, di conseguenza, è scattata la chiamata ai vigili del fuoco.

L’intervento dei pompieri della squadra 51 del distaccamento ingauno è stato immediato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e verificato il problema insieme agli operatori della rete del gas.

Dopo aver escluso la presenza di perdite, l’area è stata bonificata e, intorno alle 21,30, l’intervento è stato concluso.