Albenga, al Centro Giovani per la prima volta un corso di formazione finanziato da Erasmus+

Albenga. Si terrà domenica 3 febbraio, alle 17, presso il Centro Giovani di piazza Corridoni 9 (ex cinema Astor) ad Albenga, la presentazione del progetto “Welcomeship” a cura dell’associazione Yepp.

L’iniziativa, finanziata dal Programma europeo Erasmus+ (KA2 Strategic Partnership) si svolgerà parallelamente in 7 Paesi, e ha lo scopo di creare una comunità inclusiva di giovani, basata su un obiettivo condiviso: imparare a fare impresa, coltivando il proprio spirito di iniziativa. Attraverso il progetto Welcomeship Yepp Albenga propone il primo corso di formazione rivolto a giovani italiani e stranieri tra i 16 e 25 anni, dedicato all’imprenditorialità sociale e di comunità.

Attraverso una metodologia di “educazione non formale” che prevede attività di gruppo, sperimentazioni e laboratori dal taglio molto semplice e ludico il partecipante potrà sviluppare intraprendenza sociale, acquisire competenze creative e di lavoro di gruppo, di progettazione e comunicazione, sviluppando le proprie idee di impresa a favore della comunità, nel corso di una continua opportunità di interazione con i coetanei. L’idea è quella di trasmettere ai giovani che si trovano in questo momento sul nostro territorio, indipendentemente dal loro background, che il lavoro del futuro è quello che ha una ricaduta sul benessere generale della comunità, e il primo passo verso questo futuro è dimostrare che ogni giovane può dare il proprio apporto, senza pregiudizi sulla sua provenienza o cultura d’origine.

Il corso è gratuito e rilascia un certificato di frequenza europeo. Argomenti principali delle lezioni saranno: Team building: formare il gruppo; Come combattere stereotipi e pregiudizi a partire dal dialogo interculturale; Business, Social Business e Community Based Entrepreneurship: di cosa stiamo parlando?; Community Mapping; Dall’idea all’opportunità, sviluppo di un’idea imprenditoriale; Prototipazione e “Analisi SWOT”; Propensione al rischio e valore aggiunto: attività di mercato; Business Model Canvas: come creare una proposta di valore, individuare clienti e fare marketing; Comunicazione efficace e pitching: come condivido la mia idea con gli altri.

Le lezioni si articoleranno in 5 workshop intensivi che occuperanno un week-end ciascuno, per un workshop al mese da febbraio a giugno. Il corso si terrà al Centro Giovani. Durante il periodo delle lezioni ci saranno anche incontri con esponenti del mondo dell’impresa del territorio e due scambi internazionali, uno ad Albenga in cui ospiteremo i vari Paesi che partecipano al progetto in parallelo con noi e uno in cui i ragazzi di Albenga potranno andare a Berlino.