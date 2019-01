Albenga 2019, Lega: “Siamo uniti e compatti, pronti per tornare al governo della città”

Albenga. “La Lega è unita e compatta in vista delle elezioni amministrative ad Albenga e siamo già al lavoro per vincere e tornare al governo della cittadina ingauna”. La precisazione arriva dalla sezione albenganese del Carroccio, che respinge al mittente illazioni su presunte divisioni in vista del voto di primavera.

“Ad Albenga sta cambiando il vento. Dopo cinque anni di scelte sbagliate e dannose da parte dell’attuale amministrazione, le forze politiche che hanno (mal)governato la città, spaventate dalla possibilità sempre più reale di perdere le elezioni, fanno di tutto per attaccarci: persino inventarsi divisioni interne e diffondere false informazioni” dice la Lega albenganese.

“Peccato però che tutte le ricostruzioni finora riportate siano quanto di più distante dalla realtà: balle, pure invenzioni, fake news. Non ci appassionano le chiacchiere da bar e le cose riportate per sentito dire”.

“La Lega è unita e compatta, già al lavoro per comporre la squadra per affrontare le elezioni amministrative, vincere e dare agli albenganesi quelle risposte che da troppo tempo attendono, su temi fondamentali come sicurezza, turismo, agricoltura”.

“La definizione del candidato sindaco, una volta condivisa con i vertici del nostro movimento e con eventuali alleati, sarà resa nota al momento giusto” precisa ancora il partito.

“A differenza di altre forze politiche, nella Lega non c’è spazio per divisioni interne o ambizioni personali: si lavora per il territorio e per portare avanti il programma di buonsenso indicato da Matteo Salvini. Se pensano di rallentarci o fermarci con queste falsità, si sbagliano di grosso” conclude.