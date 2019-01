Albenga 2019, Distilo: “Il nostro programma elettorale punterà in primis sul lavoro”

Albenga. “Prende sempre più piede il nostro programma elettorale puntando, come detto molte volte, sul lavoro”. Parola di Diego Distilo che, in tempi non sospetti, ha annunciato la formazione di una lista civica insieme all’ex amministratore Mauro Vannucci in vista delle elezioni amministrative 2019 ad Albenga.

“Abbiamo in mente un progetto importante, che unirà l’assessorato ai lavori pubblici ai servizi sociali con la nuova visione dell’ufficio personale, ha aggiunto Distilo. – Le tre ripartizioni verrano messe insieme creando la nuova gestione delle manutenzioni cittadine in house mettendo a disposizione nuovi posti di lavoro per gli ingauni. Solo così potremmo far ripartire l’economia cittadina facendo in modo che in città anche le famiglie più bisognose possano sentirsi cittadini normali”.

“Come possiamo pensare di creare nuove strade, opere pubbliche, locali commerciali se poi i nostri cittadini non hanno la tranquillità di usufruirle? Continua il nostro percorso che porterà al prossimo incontro pubblico dove presenteremo ufficialmente il nostro programma coinvolgendo davvero più persone possibili”.

“La politica non può più essere vista solo per pochi ma secondo noi tutti devono occuparsene. Infine, nella giornata inaugurale dello stadio Riva ci viene voglia di esprimere una grande soddisfazione malgrado dovrebbe essere la normalità che una città come Albenga abbia uno stadio degno della sua storia calcistica augurandoci però che tutte le società possano usufruirne. Andiamo avanti uniti e vicini alla gente. Solo per Albenga”, ha concluso Distilo.