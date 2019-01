Albenga 2019, Ciangherotti (Fi) allo scoperto: “Se Lega propone Calleri rinuncio alla candidatura a sindaco”

Albenga. Pronti a fare un passo indietro, ma solo alle loro condizioni. È questo il riassunto della posizione di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra ad Albenga in vista delle elezioni amministrative 2019.

Ad uscire allo scoperto è stato proprio il portavoce di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, supportato da Angelo Vaccarezza che, in più di un’occasione, gli ha ribadito la sua fiducia. Ciangherotti si è detto disposto a candidarsi a sindaco, ma anche a fare un passo indietro, ma solo nel caso in cui la scelta ricada su Gerolamo Calleri.

“Ringrazio l’amico consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza per aver lanciato la mia candidatura a sindaco di Albenga, – ha dichiarato Ciangherotti. – Come ho sempre detto a tutte le persone che mi fermano per strada e fanno il tifo per vedermi primo cittadino, resto pronto e sono disposto a fare un passo indietro nel caso si riuscisse ad avere un nome forte e concordato con gli alleati di centro destra”.

“Rosy Guarnieri negli ultimi tempi mi aveva indicato come suo naturale successore a rappresentare, dopo di lei, la coalizione di centro destra. Ecco perché, come Edoardo Rixi quattro anni fa fece un passo indietro alla guida della Regione Liguria con Giovanni Toti, antepongo il bene di Albenga unita alle mie ambizioni personali”.

“Per questo se la Lega deciderà di candidare Gerolamo Calleri come sindaco della città sono disponibile a rinunciare alla mia candidatura e a lavorare con il mio gruppo, dopo aver definito un programma di governo, per sostenere Gerolamo e far sì che il centrodestra unito torni alla guida della città”, ha concluso Ciangherotti.