Albenga 2019, centrodestra e centrosinistra a “caccia” di volti: è Massimiliano Nucera la figura più “ambita”

Albenga. Movimento 5 Stelle, lista civica capeggiata da Diego Distilo e Mauro Vannucci e due storici schieramenti, centrodestra e centrosinistra, abbastanza ben delineati, seppur con risvolti interni molto differenti.

È questo il quadro politico che, ad ora, si registra all’ombra delle torri ingaune in vista delle elezioni amministrative 2019, e dove a far discutere, in questo momento, è un nome, che pare abbia stuzzicato (e continui a farlo) la fantasia di centrodestra e centrosinistra a pochi mesi dall’importante appuntamento elettorale.

Si tratta di Massimiliano Nucera, figura di spicco del panorama politico ingauno, in particolare dal punto di vista delle preferenze, come sempre dimostrato nelle precedenti tronate elettorali che lo hanno portato al governo della città con la giunta Guarnieri prima e in minoranza, poi, negli ultimi 5 anni di giunta Cangiano.

Ma ora sta per rinnovarsi l’appuntamento elettorale e, proprio nel momento clou, poche le “notizie” da Nucera, sebbene il suo nome venga “invocato” da molti, anche semplici cittadini incuriositi dal futuro della politica della città, in particolare sui social.

Qualcuno dice che i pensieri, in questo momento, siano alle corse, la grande passione sportiva del consigliere comunale (tante le corse e maratone, anche prestigiose, alle quali ha preso parte negli ultimi mesi), ma i ben informati, però, parlano anche di incontri “segreti” e ammiccamenti da ambo le parti.

Pare, infatti, che la coalizione di centrodestra, e più precisamente la Lega in questo caso, abbia recentemente proposto a Nucera la possibilità di candidarsi come capolista. Ma il Carroccio non sarebbe stato il solo a provarci.

Secondo le indiscrezioni, anche la squadra del centrosinistra, capeggiata da Riccardo Tomatis (l’annuncio della candidatura ieri sera, 24 gennaio 2019), avrebbe già sondato il terreno con Nucera, che però, almeno per il momento, avrebbe rimandato tutti i discorsi.